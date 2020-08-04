CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan, İdlib’de Suriyelilere bedava yapılan 50 bin konuta tepki gösterdi!

CHP’li Toprak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise 50 konut hediye ettiğini belirtti.

Evsiz-işsiz vatandaşlara ise iktidarın tavsiyesinin, Faizli borç-kredi olduğunu söyleyen CHP’li Toprak, Hak-adalet nerede?” diye sordu.

Erdoğan Toprak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının tamamı şu şekilde:

“İdlib’de AFAD, Türk Kızılayı, iktidara yakın vakıflar Suriyelilere 50 bin bedava konut yapıyor. CB Erdoğan’dan da 50 konut hediye! Ülkemizdeki evsiz-işsiz yurttaşlarımıza ise iktidarın tavsiyesi; Faizli borç-kredi! Ne bedava TOKİ evi, ne kira yardımı yok! Hak-adalet nerede?”