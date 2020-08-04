CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan, İdlib’de Suriyelilere bedava yapılan 50 bin konuta tepki gösterdi!
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, İdlib’de AFAD, Türk Kızılayı ve vakıfların Suriyelilere 50 bin bedava konut yaptığını söyledi.
GÜNDEM 04.08.2020, 13:41 04.08.2020, 19:18
36
CHP’li Toprak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise 50 konut hediye ettiğini belirtti.
Evsiz-işsiz vatandaşlara ise iktidarın tavsiyesinin, Faizli borç-kredi olduğunu söyleyen CHP’li Toprak, Hak-adalet nerede?” diye sordu.
Erdoğan Toprak’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımının tamamı şu şekilde:
“İdlib’de AFAD, Türk Kızılayı, iktidara yakın vakıflar Suriyelilere 50 bin bedava konut yapıyor. CB Erdoğan’dan da 50 konut hediye! Ülkemizdeki evsiz-işsiz yurttaşlarımıza ise iktidarın tavsiyesi; Faizli borç-kredi! Ne bedava TOKİ evi, ne kira yardımı yok! Hak-adalet nerede?”
29°
açık
Namaz Vakti 04 Ağustos 2020
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:32
|Öğle
|12:43
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:45
|Yatsı
|21:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25