CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını duyurarak "Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum," dedi.

GÜNDEM 09.09.2020, 17:23
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CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Öztrak, "Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum," dedi.

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#CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak #koronavirüs
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