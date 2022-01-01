CHP'li Özel'in Kur'an Kurslarıyla ilgili skandal açıklamasına tepki yağarken, İYİ Partili Meclis Üyesi destek verdi!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı. Bu açıklamaya İYİ Parti Elbistan Belediye Meclisi Üyesi İsa Dal’da “Az bile tanımlamış, Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye, dünyaya faydalı olabilen birini gösterin” açıklamasıyla tepkileri üzerine çekti.
TBMM'de düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhafazakar kesimin tepkilerini çeken açıklamalarına devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan sıbyan mekteplerini orta çağ düşüncesi olarak tanımlayan Özel, "Bu kafayla Bilim'in B'si yok, Fiziğin F'si olmuyor üniversiteye gidince." ifadelerini kullandı.
Sıbyan mekteplerini sert dille eleştiren Özel, "Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sıbyan mekteplerini kurmuşlar kurumsallaştırıp zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bu skandal açıklamasına İYİ Parti Elbistan Belediye Meclisi Üyesi İsa Dal ise; "Az bile tanımlamış. Kur'an kurslarından çıkıp ülkeye dünyaya faydalı olabilen birini gösterin. Ne bulmuşlar ne icat etmişler ne yapmışlar kardeşim" diyerek destek verdi.
Yapılan bu açıklamaya ve ona destek veren iyi partili belediye meclisi üyesi İsa Dal’a tepki yağdı
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