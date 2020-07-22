CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda gözler genel başkanlık yarışında.
Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığa yeniden aday. CHP liderine rakip olacağı konuşulan birçok isim ise, kurultay şartlarını eleştirerek adaylıktan vazgeçti.
GÜNDEM 22.07.2020, 14:04 22.07.2020, 21:03
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Parti yönetimi, Kılıçdaroğlu için delegelerden imza toplamaya başladı. Parti içi muhalefet ise kurultayın seyircisiz yapılmasına tepkili.
Kurultayı için hazırlıklar devam ederken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi.
PM üyesi İlhan Cihaner 37. Kurultay öncesi yaptığı açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıkladı.
Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. CHP Onur üyelerinden Prof. Tolga Yarman da genel başkanlığa adaylığını açıkladı.
Böylelikle kılıçdaroğlu’na CHP Mersin Eski Milletvekili Aytuğ Atıcıyla birlikte 3 kişi rakip oldu.
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