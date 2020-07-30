CHP'nin PM'nin resmi sonuçları belli oldu!

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'ndaki PM ve YDK seçimlerinin resmi sonuçları, ilçe seçim kurulunun 2 gün süreyle yapılan itirazları değerlendirmesinin ardından açıklandı.

Kurultayda delegeler, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyeleri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformu'nun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullanmıştı.

20'si kadın, 60 kişilik yeni PM'de, 34 milletvekili yer aldı. PM'nin en genç üyesi ise 349 oyla 20 yaşındaki Ahmet Hakan Uyanık oldu.

PARTİ SÖZCÜSÜ FAİK ÖZTRAK EN FAZLA OYU ALDI

PM seçimlerinde Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak delegeden en fazla oyu olan isim oldu. Öztrak, 982 oyla PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.

4 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI PM'YE GİREMEDİ

Ayrıca, yüzde 33 cinsiyet ve yüzde 20 gençlik kotasının uygulanması halinde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde yer alan mevcut 18 kişilik MYK'nin 4 üyesinin PM'ye giremediği ifade ediliyor.