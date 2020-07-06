CHP Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısında gündemi değerlendirdi!

İktidarın çoklu baro planını eleştiren Öztrak, şunları kaydetti;

Lafa gelince tek bayrak, tek vatan ama iş baroya gelince çok baro, çok hukuk. Bu ülkede hukuk birliği bozulursa devletin birliği nasıl korunacak? İstiklali tam olmanın ön koşulu hukuk birliğidir. AKP ve MHP'nin getirdiği bu teklif 784 bin km karelik vatan toprağını parçalama projesidir. Koalisyonu bir kez daha uyarıyoruz. Bu taslağı size kim hazırlayıp getirdiyse niyetini bir kez daha sorgulayın. Aldatılma kotanız doldu.

Öztrak açıklanan enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini söyledi

Pahalılıktan marketlerde bebek mamalarına hırsız alarmı takılacak noktaya gelmişiz

Faiz düştü ama enflasyon bir türlü düşmüyor. Güven yok, yeni dayanışma programı yok, yenü bütçe yok, lafla bu iş olmaz.