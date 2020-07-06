CHP Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısında gündemi değerlendirdi!
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin merkezi yönetim kurulu toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.
İktidarın çoklu baro planını eleştiren Öztrak, şunları kaydetti;
Lafa gelince tek bayrak, tek vatan ama iş baroya gelince çok baro, çok hukuk. Bu ülkede hukuk birliği bozulursa devletin birliği nasıl korunacak? İstiklali tam olmanın ön koşulu hukuk birliğidir. AKP ve MHP'nin getirdiği bu teklif 784 bin km karelik vatan toprağını parçalama projesidir. Koalisyonu bir kez daha uyarıyoruz. Bu taslağı size kim hazırlayıp getirdiyse niyetini bir kez daha sorgulayın. Aldatılma kotanız doldu.
Öztrak açıklanan enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğunu ve düşürülmesi gerektiğini söyledi
Pahalılıktan marketlerde bebek mamalarına hırsız alarmı takılacak noktaya gelmişiz
Faiz düştü ama enflasyon bir türlü düşmüyor. Güven yok, yeni dayanışma programı yok, yenü bütçe yok, lafla bu iş olmaz.
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