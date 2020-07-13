CHP Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısında gündemi değerlendirdi!
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 13.07.2020, 17:29
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Ayasofya'nın ibadete açılması kararını yorumlayan Öztrak; şu ifadeleri kullandı
Yetkinizi kullanmayıp kendi atadığınız hakimlerin arkasına saklanarak bedelini milletimizin ödeyeceği bir hukuki garabete neden oldunuz. Bu kararlar yıkılmış Osmanlı'nın hukukuna dayanarak Cumhuriyet'in hukukunu yok saydı.'
ülkede ki işsiz sayısının fazla olmasını ekonominin kötü olmasına bağlı olduğunu vurgulayan öztrak şöyle devam etti
Gerçek işsiz sayısı 10 milyon 221 bine çıktı. Bu rejim 10 milyon 221 bin yurttaşımıza daha yaşarken kıyameti yaşatıyor. İşsizler ordumuzun sayısı 104 ülkenin nüfusundan fazla. Koskoca bir genç kuşak heba edilmek üzere.
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