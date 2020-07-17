CHP Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısında gündemi değerlendirdi!
CHP Parti Sözcüsü Öztrak,Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Mini istihdam paketi" ile kısa çalışma ödeneğinin 1 Temmuz 2021'e kadar uzatılabileceğini ifade etti.
GÜNDEM 17.07.2020, 17:18 17.07.2020, 20:03
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“BU YAPILANIN ADI 'ÜCRETSİZ İZİN DEĞİL'”
"Bu yasa teklifi ile işçilerimize büyük bir tuzak kuruluyor. Ücretsiz izne gönderilen işçiler, işsiz görünmeyecek, istihdamda sayılacak. Bu yapılanın adı 'ücretsiz izin değil', 'zorunlu işsizliğe' mahkûmiyettir"
CHP'li Öztrak, gazetecilerden gelen kurultay sürecine ilişkin şu şekilde yanıt verdi.
"Bu kurultay sürecinde bizim en önemli önceliğimiz sağlıktan taviz vermeden demokrasinin en iyi şekilde işlemesini sağlamaktır. Gelmek istemeleri halinde kendileri için azami sağlık şartlarını sağlayacağız"
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