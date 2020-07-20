CHP Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısında gündemi değerlendirdi!

Türkiye'de gerçek işsizlik oranı yüzde 19.4. olduğunu belirten Öztrak şöyle konuştu.

Hafta sonu Saray'ın kibir abidesi ekonomide birçok ülkeyi geride bıraktık diye caka sattı. Ben hangi ülkeleri geride bıraktığımızı söyleyeyim. Türkiye'de gerçek işsizlik oranı yüzde 19.4... Avrupa'da ekonomisi iflas etmiş Yunanistan ve salgının merkez üssü olan İtalya ve İspanya'dan sonra en yüksek işsizlik oranı bizde. Biz yani bunları geçmişiz...

"Millet yiyecek makarna bulamazken, uçan kaçan yürüyen saraylar sizde, zencefilli somonlu suşileri, dana rozbifleri, starex meyvesi eşliğinde aloeveraları, ejder meyveli smoothieleri gövdeyi indiren de sizsiniz"

“LİBYA’DA GERGİNLİKTEN YANA DEĞİLİZ”

Hükümetin Libya diplomasisini de değerlendiren öztrak gerekli adımları atıyorsa biz de arkasında olacağız ifadelerini kullandı.

Libya'da sular ısınıyor. Mısır asker gönderme konusunda karar almaya hazırlanıyor. Biz gerginlikten yana değiliz. Barış içerisinde çözülmesi için hükümet gerekli adımları atıyorsa biz tabii ki arkasında olacağız...

AYASOFYA'DA KILINACAK İLK NAMAZ

Ayasofya’da kılınacak ilk namaz için davet edilip edilmediklerinin sorulması üzerine ise öztrak şu yanıtı verdi;

Namaza davet ezanla olur kimsenin davete ihtiyacı yoktur.