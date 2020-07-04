CHP Parti Sözcüsü Öztrak basın toplantısında gündemi değerlendirdi!
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak Parti Genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
GÜNDEM 04.07.2020, 13:09 04.07.2020, 15:43
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Öztrak, AK Parti tarafından Meclis'e sunulan ve Adalet Komisyonu'nda görülmeye başlanan 'çoklu baro' teklifinin 'avukatları partileştirme projesi olduğunu söyledi.
“Bu proje avukatlara partilerine, etnik kimliğine, dini inancına göre cübbe dikme projesidir.”
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı.
“Aklı başında hiçbir iktidar ülkesinin geleceği olan gençlerle kavga etmez"
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