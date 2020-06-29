CHP Parti Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı!

Hafta sonu yapılan yüksek öğretime geçiş sınavını eleştiren Öztrak şöyle konuştu;

Hafta sonu 2 milyon 233 bin öğrencimiz YKS'ye girdi. Bu yıl gençlerimizin sınav stresine, bir de salgın stresi eklendi. Saray'ın kibirlisi, gençlerimizin sınav tarihleriyle bir ileri, iki geri oynadı. Gençlerimizin moral ve motivasyonunu dikkate almadı, süreç son derece özensiz yönetildi. Gelin görün ki, süreci yönetemeyenler algıyı yönetmek isteyince, gençlerimizin cevabı da çok ağır oldu. Saray'ın kibirli başının, sınav öncesinde gençlerle sosyal medyada düzenlediği toplantıya, gençlerimizin dijital protestosu damga vurdu. Toplantıda Erdoğan'ı "dislike" etme fırtınası koptu.

Öztrak eğitim alından yapılan değişiklilredi sert sözlerle eleştirerek şunları söyledi:

"18 yılda 15 kez eğitim sistemi değiştirildi. Kasaba üniversiteleriyle gençlerimizin ve ailelerinin hayali çalındı. Bir ülkede, itibarlı bir bilim dergisinde tek bir makalesi yayımlanmayan biri, üniversiteye rektör yapılır mı? En son atanan 6 rektörden 4'ünün bilimle falan alakası yok. Üniversitelerimizde de liyakatin yerini sadakat aldı. Bilim yuvası üniversitelerimizin içi boşaltıldı. Önceden üniversite tahsili bir itibar sembolüydü, şimdi işsizliğin sembolü oldu. 2014'te üniversite mezunu işsizlerimizin sayısı 606 bindi, 2019'da 1 milyon 123 bine çıktı. Üniversiteli işsizlerin sayısı beş yılda, ikiye katlandı.

Bugün 20-29 yaş arasındaki her 100 gencimizden 38'i ne eğitim görüyor, ne de bir işte çalışıyor. Gençlerimiz evinde oturuyor. Anasının, babasının eline bakıyor. "