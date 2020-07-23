CHP PM Üyesi İlhan Cihaner, genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı
CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner, genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı.
GÜNDEM 23.07.2020, 10:22 23.07.2020, 10:53
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CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi İlhan Cihaner, genel başkanlığa aday adaylığını açıkladı.
CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında aday adaylığını açıkladı.
CHP'de tüzük gereği genel başkanlığa adaylık için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Kayıtlı 1370 delegesi bulunan CHP'de, genel başkanlığa aday adaylığı için 70 civarı delegenin imzası gerekiyor.
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