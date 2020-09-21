CHP Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu!

İktidarın salgını başarısız bir şekilde yürüttüğünü belirten Öztrak, şunları söyledi;

Kendini her türlü kusurdan münezzeh ve sorumsuz gören bir kadro tarafından yönetiliyoruz.

Ülkede salgın pik yapar, halk suçlu olur. Hastaneler dolar, doktorlar suçlu olur. Enflasyon patlar, faiz suçlu olur. Avro 9 liraya, dolar 7 lira 60 kuruşa çıkar, dış güçler suçlu olur. Eğitim batar, öğrencilerimiz suçlu olur. Madencilerimiz ölür, işin fıtratı suçlu olur. Devletin kozmik odasını açtıkları ortakları, yol arkadaşları darbeye yeltenir, CHP suçlu olur. Yunanistan Ege adalarını silahlandırır, Lozan suçlu olur.

Okullar açılacak mı açılmayacak mı derken, sorumluluk velilerin olur.

Ama ülkeyi 18 yıldır yönetenlerin hiçbir konuda suçu ve sorumluluğu olmaz.

Ne güzel ülke yönetmek… Yetkileri çok, sorumlulukları yok.

Şu salgın döneminde bile yurttaşlarına bedava beş maske gönderemeyip, IBAN numarası gönderen dünyada tek hükümet olarak tarihe geçtiler.

Bildikleri tek şey var: o da milletten para toplamak.

Öztrak ülke ekonomisine ilişkinde değerlendirmelerde bulundu

“EKONOMİMİZ ORADAN ORAYA SAVRULUYOR”

“Maalesef ülkemiz ve ekonomimiz, rüzgârın önündeki bir yaprak gibi oradan oraya savruluyor. İsel dayanıklılığı hızla tahrip oluyor. Ucube rejim ülkemizin en önemli kırılganlığı haline geldi. Geldiği günden bu yana da milletimiz gün yüzü görmedi.” dedi