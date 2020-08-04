CHP’de korkulan oldu! Koronaya yakalanan sayısı 78’e yükseldi

25-26 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde yapılan kurultayın ardından yapılan incelemelerde 30 partilinin virüse yakalandığı belirlenmişti. Büyük panik ve korku yaşayan partililer hastanenin yolunu tuttu.

KORKULAN OLDU

Koronavirüs skandalının ardından Genel Başkan, parti yönetimi, belediye başkanları ve parti kurultayının tüm delegeleri kurultayın ardından gittikleri şehirlerinde test yaptırdı. Maske, mesafe ve temizlik önlemlerinin yetersiz kaldığı kurultayın ardından yapılan testlerde korkulan oldu. İkinci filyasyon çalışmasının ardından koranavirüse yakalanan CHP'li sayısı 78'e yükseldi.

UYARILARA PARTİ YÖNETİMİ KULAK ASMADI

Eski CHP Milletvekili, PM ve MYK üyesi Şahin Mengü, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen gibi isimlerin kurultayın ertelenmesine yönelik tüm uyarılarına parti yönetimi kulak asmamış, kurultayı yapma kararı almıştı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLER SÜRÜYOR

Hergün artan vaka sayıları karşısında büyük öfke yaşayan CHP'liler, kurultay salonundaki dikkatsizliğe vurgu yapıyor. Özellikle salonun kapalı odalarında ve otel lobilerinde Parti Meclisi'ne girebilmek için yapılan delege pazarlıklarında temizliğe dikkat edilmediği belirtildi. Partililer, önlem almayan parti yönetimine sert tepki gösterdi.