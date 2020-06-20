CHP’li Öztrak’ın skandal açıklamalarına AK Parti’den tokat gibi cevap!

Libya'da meşru hükümeti destekleyerek bölgede dengeleri değiştiren, Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir denklemin olamayacağını gösteren tüm hamleler CHP'de hazımsızlık oluşturdu.

CHP'li Öztrak'ın "Bazı bakanların neden Libya'ya gittiğini anlamakta güçlük çekiyorum." sözlerine AK Parti'den tokat gibi bir cevap geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatanın menfaatlerini anlamakta güçlük çeken Öztrak'a "Hafter’e sorun da izah etsin! Hey Allah'ım ya!" diyerek tepki gösterdi.