CHP’liler israflar ile yeniden gündemde!

Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bir araya geldiği ve CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliği yaptığı çalıştayda kişi başı yemek masrafının 6 bin 395 bin lira olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partili 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katıldığı yemeğin parası ise İBB kasasından çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, bu israfa ve etik olmayan davranışa dikkat çekerek büyük tepki gösterdi.