banner86

banner85

Çiçek aldı! Hayatının şokunu yaşadı: 95 bin dolar...

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kurye olarak evine çiçek getiren kişinin elindeki boş kağıda teslim tutanağı sanıp imzalayan kişiyi, 2 ay sonra kiracı 95 bin dolarlık senetle mahkemeye verdi.

GÜNDEM 17.05.2022, 22:04
Çiçek aldı! Hayatının şokunu yaşadı: 95 bin dolar...

Adana'nın Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi Şükran Candan'ın arsasına iki bloklu bir site inşa edildi.

Candan, bu siteden 5 daire aldı. Dairelerden birini satan Candan, 3'ünü ise evli çocuklarına verdi. 1 daireyi ise Halil B.'ye (45) aralık ayında kiraladı. Halil B., sevgilisi Nuray F. ile eve taşındı.

Ancak çift arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı ve Nuray F., iddiaya göre evi terk etti. Halil B. de  ocak ayında Nuray F. ile ayrıldığını söyleyerek, evden ayrıldı.

Çiçek teslimini imzaladı, hayatı karardı

Şükran Candan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evine çiçek geldi. Candan, çiçeği alırken kendisine uzatılan boş kağıda imza attı. Üzerinde isim bulunmayan çiçeği eve koyan Candan, çocuklarına kendilerinin gönderip, göndermediğini sorunca aldığı olumsuz yanıtla paniğe kapıldı.

Çiçekçiye ulaşan Candan ailesi, annelerinin imza attığı öne sürülen kağıdı istedi. Candan ailesine, imza attığı öne sürülen kağıt verildi.

Evden çıkan kiracısı eve gelince gerçek ortaya çıktı

Halil B.'nin sevgilisi Nuray F., nisan ayında Şükran Candan'ın evine kahve içmeye geldi. Nuray F., barıştığını söylediği Halil B.'nin insanları dolandırdığını belirtirken, 'Şükran abla Halil sana da senet yapmış? Hiç imza verdin mi?' diye sorunca şüpheye kapıldı.

Candan, 25 Nisan'da kızı ile birlikte 'E-Devlet' uygulamasına baktı. Orada kendi adına açılan icra dosyasını gören Candan, durumu çocuklarına haber verdi.

95 bin dolarlık senetle 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi

DHA'nın haberine göre, avukata giden Candan ailesi, Halil B.'nin 95 bin dolarlık senet için alacağı karşılığında Şükran Candan'ın 1'i yazlık 5 ev, 1 otomobil ve 1 motosikletine haciz koydurduğunu öğrendi.

Halil B.'yi arayan aile, 'Ben annenize 95 bin dolar verdim' cevabını alınca durumu polise bildirip avukatları aracılığıyla da haczi durdurup, karşı dava açtı.

candan, ailesiyle birlikte yaptıkları araştırmada Halil B. ile sevgilisi Nuray F.'nin birçok insanı aynı yöntemle dolandırdığı yönünde bilgilere ulaştıklarını belirtti.

"Nuray bana 'Halil sana böyle bir senet yapmış, dikkat et' dedi"

Başından geçen olayları anlatan Şükran Candan, yetkililerden yardım isteyip suçluların hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyledi.

Candan, "Eve bir çiçek geldi. Gelen kurye 'Buraya imza at' dedi. Ben de oğlum göndermiştir diye düşünüp imza attım. Sonra zaman geçti Nuray ile yanında Gökçe isimli bir kadınla yanıma geldi. Nuray bana 'Halil sana böyle bir senet yapmış. Dikkat et' dedi. Ben de kimseye imza atmadığımı söyleyip söylenilenleri dikkate almadım. Ancak daha sonra kızımı aradım ve E-Devlet'e baktık. Orada gerçeği gördük. Halil B.'nin bana senet yaptığını, bütün mal varlığıma da haciz koydurduğunu gördüm. Halil ve Nuray'ı aradım. İlk başta bilmiyor gibi konuştular sonra 'Haciz koymuşsun' deyince telefonu kapattılar" ifadelerini kullandı.

"Çok mağdurum, dolar senedi yapmışlar"

Bütün mal varlığında haciz olduğunu söyleyen Şükran Candan, "Ben şimdi çok mağdurum. 5 dairem, motosikletin ve arabamda icra var. Toplam 1 buçuk milyon lira. Bu mal varlığımda 1 buçuk milyon lira yapıyor zaten. Ben hiçbir senede imza atmadım. Ben sadece çiçek teslim aldım ve imza attım. Onun üzerine dolar senedi hazırlamış. Ben ne dolar gördüm ne de başka bir para aldım." dedi.

"İcraları durdurduk"

İcrayı durdurmak için 150 bin lira para yatırdığını, o parayı da akrabalarından borç aldığını  belirten Candan, "1 günün içerisinde o parayı bulduk, teslim ettik ve icrayı durdurduk. Benim oğlum Halil'i arayınca telefonda 'Ben annene 95 bin dolar teslim ettim' diyor. Benim Halil'den alacağım var, vereceğim yok. Bir an önce bunlar çözülsün. Benim gibi birçok insan mağdur. Birçok kişi geldi ve anlattı. Şu an dava sürüyor. Tek mal varlığım bu evler. Evlerde de çocuklarım oturuyor. Yardım bekliyorum." diye konuştu.

Candan, avukatı aracılığıyla yapılan hacizler ve icra işlemlerine karşı Adana Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyadi tedbir talebiyle 'Menfi tespit ve kıymetli evrağın iptali' davası açtı.

#8 Mart Dünya Kadınlar Günü #Adana #Aksu Tv #Çiçek #Avukat #Mahkeme
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31