Çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi başladı
Anneler Günü’ne kısa süre kala yurt içi ve yurt dışından talep alan çiçek sektöründe hareketlilik artı.
Ülke genelindeki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünün yapıldığı Antalya'da, seralarda üretilen çiçekler toplanıp depolarda paketleniyor, yurt içi ve yurt dışı pazar için hazırlanıyor. Açık artırma usulüyle satış yapılan mezatlarda da Anneler Günü için satışlar başladı.
Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, 8 Mayıs'taki Anneler Günü için sevkiyatların başladığını söyledi. Yılmaz, "Beklediğimizin üzerinde bir taleple karşılaşıyoruz. İhracat, pandeminden sonra yükselen bir ivmeyle devam ediyor. Anneler Günü'nde 70 milyon dala yakın çiçek göndereceğiz, bunun da parasal karşılığı 10 milyon dolar. Geçen yılın üzerinde seyrediyor." dedi.
SEVKİYAT AVANTAJI
Tedarikçi ülkelerde küresel salgın sürecinde yaşanan üretim ve nakliye sorunlarının halen devam ettiğini ifade eden Yılmaz, özellikle uçuş maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Kolombiya, Ekvador, Kenya gibi ülkelerden Avrupa'ya çiçeğin konteynırlarla gönderildiğini, bunun da sevkiyatların bir ay gibi uzun sürede ulaştırılmasına neden olduğunu bildirdi.
İsmail Yılmaz, Türkiye'den ise tırlarla en uzun 5 günde sevkiyatın gerçekleştirilebildiğini, özellikle taze ürün isteyen ülkelerin Türkiye'ye yöneldiğini belirtti.
Türkiye'deki üreticilerin fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek pazarını geliştirdiğini aktaran Yılmaz, "En büyük pazarımız Hollanda. İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna da önemli pazarlarımız." diye konuştu.
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