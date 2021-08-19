Cilo'da PKK'ya ağır darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında PKK'ya bir kez daha darbe vuruldu. Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Soylu, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum" dedi.

Detayları ise Bakanlık paylaştı. Harekatın Eren 14 Operasyonları kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında İHA ve Hava Kuvvetleri desteğuyla yapıldığı belirtildi. 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürüyor.