Cilvegözü'nde bayram yoğunluğu sona erdi!
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi.
GÜNDEM 19.07.2021, 17:51
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar 44 bin 220 kişi bayramı geçirmek için Suriye'ye gitti.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki bayram yoğunluğu sona erdi.
Jandarma ekiplerince kimlikleri ve beraberindeki eşyaları kontrol edilen Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin verildi.
Suriyelilerin, gümrük işlemlerinin ardından gruplar halinde ülkelerine geçişlerine izin verildi.
Kurban Bayramı için 6 Temmuz'dan itibaren ülkelerine gitmeye başlayan Suriyeliler, 31 Aralık'a kadar Türkiye'ye dönüş yapılabilecek.
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