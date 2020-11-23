Çin aşısı için 24 saatte rekor başvuru!

Aşı çalışmalarına katılmam diyende var yararı olacaksa katılırım diyende.

GÜNDEM 23.11.2020, 17:10 23.11.2020, 17:18
Çin aşısı için 24 saatte rekor başvuru!

Çin tarafından geliştirilen aşı için sağlık bakanlığı 14.450 gönüllü arandığını duyurdu daha 24 saat dolmadan 20 binin üzerinde başvuru yapıldı.

15 Eylül itibariyle başlanmıştı denemelere aşının %98 başarılı olduğu açıklandı önce yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanları gönüllü oldu sonrasında gören vatandaş başvuru yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından gönüllü başvuranları tebrik etti. Koca tebrik mesajında “ülkemizde faz-3 çalışmalarına 15 Eylül’de başlanan, Çin’de geliştirilmiş covid-19 aşısı, ilkin gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmıştı. Çalışmaların devamı için bu sabah sizlerden gönüllü aradığımızı duyurduk. Gün bitmeden 20 bin başvuru aldık. 83 milyon adına binlerce teşekkür” ifadelerini kullandı.

#Çin aşısı #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
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