Çin aşısı için hastanelerde hazırlıklar sürüyor

Çin'de üretilen koronavirüs aşısının Türkiye'de aralık sonu itibarıyla uygulanması bekleniyor. Aşılamada öncelik sağlık personelinde olacak. Aşılama, yüksek riskli gruptan başlayarak çalışanlara etap etap yapılacak.

Sağlık personeli arasında da risk grubuna göre bir sıralama var. Yoğun Bakım, Acil Servis, Koronavirüs Servisi, Göğüs ve Enfeksiyon Hastalıkları biriminde çalışanlar diğer personelden önce aşılanacak.

"Bu süreçlerden geçmiş hangi aşı varsa onu kullanmak lazım"

Uzmanlar, faz-3 çalışmasını tamamlamış tüm aşıların rahatlıkla yapılabileceğini vurguluyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Türkiye'ye gelecek aşının faz-3 çalışmalarının bizzat Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapıldığını, artık yaygın bir şekilde kullanımının başlayacağını söyledi. Gönen, "Şu anda bütün bu aşamalardan, bu süreçlerden geçmiş hangi aşı varsa onu kullanmak lazım " dedi.

"Hazırlıklarımızı yapıp aşılamaya başlamamız gerekiyor"

Temel amaç ise aşıyı olabildiğince yaygın şekilde uygulayarak salgının önüne geçmek.

Şu anda salgını önlemede yegane silahın aşılar olduğunu vurgulayan Gönen, "Onun için, hızla hem ülkemizde hem dünyada aşı sürecine geçilmiş bulunuyor. Bu süreçte bizim hızla aşıyla ilgili hazırlıklarımızı yapıp aşılamaya başlamamız gerekiyor ki salgını sonlandıralım" dedi.