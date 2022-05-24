Cinayet zanlısı balık yerken yakalandı
‘Kasten öldürme’ suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki zanlı, jandarma tarafından bir restoranda balık yerken yakayı ele verdi.
GÜNDEM 24.05.2022, 13:27
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'da işlediği bir cinayet nedeniyle “kasten öldürme” suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Beraat Eker'in (31), Ula'nın Akyaka Mahallesi’ndeki bir restorana balık yemek için geleceği bilgisine ulaştı.
Operasyon yapıldı
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde restorana düzenlenen operasyonda Eker’i gözaltına aldı.
Tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Beraat Eker, tutuklandı.
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