Çocuklarda göz sağlığına dikkat!

Alınan tedbirleri kapsamında öğrencilerin bir kısmı halen uzaktan eğitimle derslerini görmeye devam ederken ekran başında uzun süre kalmak gözlere de ciddi anlamda zarar veriyor.

Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir dikkat edilmesi gerekenler konusunda Aksu Haber’e bilgiler verdi.