Çocuklarda göz sağlığına dikkat!
İlk ders zili çaldı yeni eğitim öğretim süreci de böylelikle başlamış oldu.
GÜNDEM 21.09.2020, 15:48 21.09.2020, 19:17
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Alınan tedbirleri kapsamında öğrencilerin bir kısmı halen uzaktan eğitimle derslerini görmeye devam ederken ekran başında uzun süre kalmak gözlere de ciddi anlamda zarar veriyor.
Uğur Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Harun Gizir dikkat edilmesi gerekenler konusunda Aksu Haber’e bilgiler verdi.
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