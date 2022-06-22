Çocukları kesinlikle başka biriyle kıyaslamayın!
Üniversite sınavı YKS’yi geride bıraktık. Artık öğrencileri yeni bir heyecan sardı. Sınav sonuçları merak konusu olurken anne ve babalara kritik uyarı Klinik Psikolog Özge Özger Zabun’dan geldi
GÜNDEM 22.06.2022, 16:53 22.06.2022, 17:47
Çocukları kesinlikle başka biriyle kıyaslamayın diye Zabun, kıyas yapmanın bu saatten sonra bir getirisinin olmayacağına vurgu yaptı.
Klinik Psikolog Özge Özger Zabun, “Sınavların sonucuna baktığımızda olumlu da olabilir olumsuz da olabilir. Bundan sonra artık ailelerin burda yapması gereken tek şey çocuklarını desteklemek çocuklarının güvende olduğunu, yanında olduklarını hissettirmek şuan için yapabilecekleri tek şey bu destek vermek.”
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