Çocukları kesinlikle başka biriyle kıyaslamayın diye Zabun, kıyas yapmanın bu saatten sonra bir getirisinin olmayacağına vurgu yaptı.

Klinik Psikolog Özge Özger Zabun, “Sınavların sonucuna baktığımızda olumlu da olabilir olumsuz da olabilir. Bundan sonra artık ailelerin burda yapması gereken tek şey çocuklarını desteklemek çocuklarının güvende olduğunu, yanında olduklarını hissettirmek şuan için yapabilecekleri tek şey bu destek vermek.”