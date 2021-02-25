Çok önemli '3. dalga' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, koronavirüs haritasında artan vakaları değerlendirdi. Haritada kırmızı yerlerin çoğaldığına dikkat çeken Prof. Hasöksüz, “Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’dan Trabzon’a olan kısımda o illerdeki günlük vaka sayısının gerçekten yüksek olması bu bulaşıcılığı çok yüksek olan mutasyona ait olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum” dedi. Prof. Hasöksüz, Karadeniz’de gerek iş gerekse ailesel ilişkilerde yoğun davranışların rakamların yükselmesine neden olduğunu belirtti.

3. DALGANIN HABERCİSİ

Her ilin kendi özelliğine bağlı olarak hıfzıssıhha kurullarının bazı önlemleri artıracağını veya azaltacağını dile getiren Prof. Hasöksüz, “Günlük vakalara göre belirlenecek. Kasım ayında 30 bin rakamlarını gördük, Ocak ayında 5 bin rakamlarına düştük. Şimdi bunu 5 bin rakamlarının aşağısına çekemedik, bu rakamlar 9 bin oldu. Bu günlük rakamlar, günlük test yapılma oranlarına bakıldığı zaman düne kadar 6,8 idi test sayısına bağlı vakanın oranı, dün artık 7,32’e çıktı. Bu rakamların artması 3. dalganın habercisi olabilir” dedi.

TÜM AİLE HASTALANIYOR

Çok kısa sürede çok ciddi tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Hasöksüz, şöyle konuştu: “3. dalga artık bölgesel olarak söyleyebiliriz. Avrupa ülkelerinde de bölge bölge çıkıyor. Bu varyantın hızlı bulaşıcılık özelliği ile yayılımının bir ay gibi bir süre içerisinde çevredeki illere veya diğer bölgelere rahatlıkla yayıldığını Avrupa’da gördük. Günlük vaka sayısının 10’un altında olan çok başarılı şehirlerimiz var. Güneydoğu şehirlerimizde kısıtlılıkların daha erken kalkacağını, vatandaşların başarılı şekilde kurallara uyduklarından dolayı bu rakamları aşağıya çekmişler. İl hıfzıssıhha kurulları bunları değerlendirecektir. Önümüzdeki 2-3 hafta Karadeniz’de tedbirlere uyulması gerekecek. Aile içerisinde daha önce bir iki kişinin hastalanması ile görünen vakalar şimdilerde hızlı bulaşıcılık özelliği ile ailenin tamamının hastalandığını görüyoruz. Bu tedbirlerde aile içerisinde alınması, kalabalık ortamlara gidince çift maske takılması gerekiyor. Tedbirler sayesinde ciddi takip edilirse 7-9 gün içinde etkinliğini gösterecek, alınan tedbirlerin sonuçları mutlaka görülecek” diye konuştu.

Tedbirler yayılımı önler

Avrupa’da günlük vakaların, Türkiye’nin 2-3 kat olduğunu söyleyen Prof. Hasöksüz, “Tedbirlerle ancak yayılım o kadar baskılanmış. Özellikle Karadeniz’deki tedbirlere vatandaşlar uyarsa, o bölgeyi rahatlıkla kurtarabiliriz. Yayılımının diğer şehirlere bölgelere engelleriz” dedi.