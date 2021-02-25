Çok önemli '3. dalga' açıklaması

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, Karadeniz’deki korkutan vaka artışı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, Karadeniz Bölgesi’nde günlük vaka sayısının bu kadar yüksek olmasının mutasyonun göstergesi olduğunu iddia etti.

GÜNDEM 25.02.2021, 09:53
Çok önemli '3. dalga' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, koronavirüs haritasında artan vakaları değerlendirdi. Haritada kırmızı yerlerin çoğaldığına dikkat çeken Prof. Hasöksüz, “Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’dan Trabzon’a olan kısımda o illerdeki günlük vaka sayısının gerçekten yüksek olması bu bulaşıcılığı çok yüksek olan mutasyona ait olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyorum” dedi. Prof. Hasöksüz, Karadeniz’de gerek iş gerekse ailesel ilişkilerde yoğun davranışların rakamların yükselmesine neden olduğunu belirtti.

3. DALGANIN HABERCİSİ

Her ilin kendi özelliğine bağlı olarak hıfzıssıhha kurullarının bazı önlemleri artıracağını veya azaltacağını dile getiren Prof. Hasöksüz, “Günlük vakalara göre belirlenecek. Kasım ayında 30 bin rakamlarını gördük, Ocak ayında 5 bin rakamlarına düştük. Şimdi bunu 5 bin rakamlarının aşağısına çekemedik, bu rakamlar 9 bin oldu. Bu günlük rakamlar, günlük test yapılma oranlarına bakıldığı zaman düne kadar 6,8 idi test sayısına bağlı vakanın oranı, dün artık 7,32’e çıktı. Bu rakamların artması 3. dalganın habercisi olabilir” dedi.

TÜM AİLE HASTALANIYOR

Çok kısa sürede çok ciddi tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen Prof. Hasöksüz, şöyle konuştu: “3. dalga artık bölgesel olarak söyleyebiliriz. Avrupa ülkelerinde de bölge bölge çıkıyor. Bu varyantın hızlı bulaşıcılık özelliği ile yayılımının bir ay gibi bir süre içerisinde çevredeki illere veya diğer bölgelere rahatlıkla yayıldığını Avrupa’da gördük. Günlük vaka sayısının 10’un altında olan çok başarılı şehirlerimiz var. Güneydoğu şehirlerimizde kısıtlılıkların daha erken kalkacağını, vatandaşların başarılı şekilde kurallara uyduklarından dolayı bu rakamları aşağıya çekmişler. İl hıfzıssıhha kurulları bunları değerlendirecektir. Önümüzdeki 2-3 hafta Karadeniz’de tedbirlere uyulması gerekecek. Aile içerisinde daha önce bir iki kişinin hastalanması ile görünen vakalar şimdilerde hızlı bulaşıcılık özelliği ile ailenin tamamının hastalandığını görüyoruz. Bu tedbirlerde aile içerisinde alınması, kalabalık ortamlara gidince çift maske takılması gerekiyor. Tedbirler sayesinde ciddi takip edilirse 7-9 gün içinde etkinliğini gösterecek, alınan tedbirlerin sonuçları mutlaka görülecek” diye konuştu.

Tedbirler yayılımı önler

Avrupa’da günlük vakaların, Türkiye’nin 2-3 kat olduğunu söyleyen Prof. Hasöksüz, “Tedbirlerle ancak yayılım o kadar baskılanmış. Özellikle Karadeniz’deki tedbirlere vatandaşlar uyarsa, o bölgeyi rahatlıkla kurtarabiliriz. Yayılımının diğer şehirlere bölgelere engelleriz” dedi.

#Dr. Mustafa Hasöksüz #koronavirüs haritası
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 25 Şubat 2021
İmsak 05:42
Güneş 07:02
Öğle 12:50
İkindi 15:58
Akşam 18:28
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19