Çok önemli uyarı! Üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs tedbirlerinin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Artık pandeminin üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz. Tedbirlere çok daha sıkı devam edilmeli. " dedi.

GÜNDEM 31.01.2021, 10:39 31.01.2021, 11:14
Çok önemli uyarı! Üçüncü dalgaya doğru gidiyoruz

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs mutasyonun Türkiye'de görülmesiyle bilindiğini ve tedbirlerin aynı kararlılıklar devam etmesi gerektiğini söyledi. Ertuğrul, şu anda mutasyonlu virüsün Türkiye'de olduğunun bilindiğini belirterek, " Aslında farklı mutasyonlardan da söz etmek gerekiyor. Bir tanesi İngiltere'de ortaya çıkan mutasyon. Bu, şu anda gerçekten İngiltere'yi ve Avrupa'yı zorlayan bir mutasyon. Bir diğeri ise Güney Afrika'da,  diğeri de Brezilya'da ortaya çıkan mutasyon. Bunların içerisinden 'en riskli olanı hangisi?' diye sorarsanız, sanki Güney Afrika'da ortaya çıkan varyant daha riskliymiş gibi gözüküyor. Ancak üçünün de ortak bir özelliği var. Virüsün hücrelerimize yaptığı ufak değişiklik sonucu daha iyi yapışması.Bilimsel olarak da kanıtlanmış bir durum.  Yeni virüs Bu nedenle çok daha hızlı ve çabuk yayılabiliyor. Fakat öldürücülüğü konusunda henüz daha tam kanıtlar yok. Sadece İngiltere'de  biraz daha öldürücü olabileceği yönünde ön rapor var. Türkiye'de artık İngiltere'deki 'suşun' olduğunu ve yayılmaya başladığını biliyoruz. Bu risk, önümüzdeki aylarda bizi bekliyor" dedi.

‘OKULLARIN AÇILMASI 15 ŞUBAT'TA ZOR GÖRÜNÜYOR'

Okullarda 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçilmesinin erken olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, Kısıtlamalar devam etmeli ve biz her türlü önlemi alarak belki de yüz yüze eğitime geçmeyi zorlamalıyız. Fakat şu anki durumda özellikle de birkaç gündür olguların artış eğiliminde de olduğu düşünüldüğünde 15 Şubat biraz zor gibi görünüyor. Sevindirici olan taraf öğretmenlerin de 2'nci grupta aşılanacak olması. Öğretmenlerin aşılanmasıyla beraber belki onların bağışık hale gelmesi ve okullarda da yeterli önlem alınmasıyla gerçek bir kısıtlamayla devam edebilirsek Mart ayı gibi, belki Mart'ın ortalarına doğru okulların yüz yüze eğitime adım adım geçmesini bekleyebiliriz. Fakat şu anda bana göre de erken gibi geliyor’’ dedi.

'BELKİ ÜÇÜNCÜ DALGAYA DOĞRU GİDİYORUZ'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini savunarak, "Devam etmeli elbette çünkü şuanda pandeminin belki de üçüncü dalgasına doğru gidiyoruz.  Ben olaya, sadece sağlık açısından bakabiliyorum bir hekim olduğumdan dolayı. Sağlık açısından baktığımız zaman da iki unsur önemli. Birincisi insanların hasta olmasını engellemek. Bunun yöntemi iki tane. Ya aşıyla engelleyeceğiz ya da virüsün toplum içerisindeki dolaşımını engelleyerek. Bu da kısıtlama anlamına geliyor zaten, bu şekilde engelleyeceğiz. Diğeri de hasta olan insanları tedavi etmek. O kısmı çok daha zor. Çünkü özellikle risk grubundaki insanlar, hasta oldukları zaman ölüm oranları çok yüksek oluyor, yoğun bakımlarda gerçekten büyük sıkıntı yaşıyoruz. Hastaları izlemekte çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Şunu söyleyebiliriz. Risk grubunun, yani 65 yaş üzerinde olanların aşılanması tamamlandıktan sonra ve altta yatan hastalığı olanların da aşılanması tamamlandıktan sonra belki ondan sonra adım adım kısıtlamalarda bir serbestliğe geçilebilir. Çünkü diğer sağlıklı erişkin yaş grubu ve çocuk grubumuz aslında hastalığın çok ciddi geçmediği, hafif atlatıldığı grup. Bunu izlemeye bırakarak belki adım adım bir serbestleşme düşünülebilir" diye konuştu.

AŞININ MUTASYONA ETKİSİ

Aşının mutasyonun üzerindeki etkisine de değinen Prof Dr. Ertuğrul, "Mutant virüslerde 3 virüsten bahsettim. Birincisi İngiltere'deki, biri Güney Afrika ve biri de Brezilya'da. Aşının İngiltere ve Brezilya'daki mutant olan suşlar üzerinde de etkili olduğunu biliyoruz. Fakat Güney Afrika'daki suş konusunda bir takım tereddütler vardı. Çünkü oradaki değişim virüsün hücrelerimize yapıştığı yerdeki mRNA aşıları da tam da orayı hedef alan antikorlar ürettiriyorlar. İşte oradaki mutasyon eğer devam eden bir mutasyon birikimiyle sonuçlanırsa belki ileride bu birikim sonrasında aşı etkinliği ortadan kalkabilir diye bir şüphe var. Şu anda yok ama ileride oluşabilecek bir şüphe. Onun için de gerek BioNTech'den gerek de Moderna'dan bir açıklama geldi. Eğer öyle bir durum olursa aşılar çok kısa sürede güncellenerek tekrar piyasaya verilebilir. O konuda bir sıkıntımız olmaz dendi. İnaktivi virüs aşıları veya vektör aşıları açısından ise tüm mutant virüsler açısından şu anda bir sıkıntı gözükmüyor" dedi.

'AVRUPA'NIN YAŞADIĞINI YAŞABİLİRİZ'

Mutasyonun Türkiye'de görülmesiyle birlikte vatandaşların paniğe kapılmadan kısıtlamalara daha da uyması gerektiğinin altını çizen Ertuğrul, “Kısıtlamalara daha fazla uyabilirler. Çıkarken daha dikkatli olabilirler, çünkü mutant virüsün çok daha hızlı bir şekilde bulaştığını ve hücrelerimize yapıştığını biliyoruz. Bu anlamda insanların bu tedbirlere çok daha sıkı sarılarak devam etmesi çok önemli. Bunu yapmazsak bir üçüncü dalgayı çok rahat bir biçimde, Avrupa'nın bugün yaşadığı gibi biz de yaşayabiliriz. O nedenle de çok dikkat etmek gerekiyor. Paniğe yer yok. Soğukkanlı olmalıyız ama dikkati de elden bırakmamalıyız" diye konuştu.

#Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul #koronavirüs #Sağlık #yaşam
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