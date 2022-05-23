Çok sayıda ilde toz taşınımı etkili oldu

Şırnak

Şırnak`ta, özellikle sınıra yakın ilçelerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren toz taşınımı görüş mesafesini düşürdü.

Cudi ve Gabar dağları, toz taşınımı nedeniyle neredeyse görünmez hale geldi.

Merkez ile Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde etkisini artıran toz bulutu, pencere ve balkonların yanı sıra araçların üzerinin tozla kaplanmasına neden oldu.

Kars

Kars`ın Sarıkamış ilçesinde de toz taşınımı, sarıçam ormanları ile Hançerlidüzü mevkisinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

İlçe merkezinde araç ve bina çatılarını toz kapladı.

Bazı vatandaşlar tozdan korunmak için maske kullandı.

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı, bölgede etkisini sürdürüyor.

Siirt

Siirt`te dün akşam saatlerinde başlayan toz taşınımı etkisini sürdürüyor.

Hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş yaşanan kentte, araçlarla evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Yetkililer, zorunlu olunmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Bingöl

Bingöl`de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

Muş

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte evler, araçlar ve iş yerleri tozla kaplandı.

Bazı esnaf da iş yerleri önünde ve camlarında biriken tozlar için temizlik başlattı.

İş yerinin camlarını yıkayan esnaf Burhan Sayılgan, “Sabah kalktığımızda hiçbir yer görünmüyordu. Toz, yağ gibi yere, camlara yapışıyor. Şu anda yıkamaya başladık. Gözlerimizi açamıyoruz tozdan dumandan. Araçların üzerinde, evlerin camlarında, iş yerlerinde bayağı toz var” dedi.

Bitlis

Bitlis`in Tatvan ilçesine Suriye üzerinden gelen toz taşınımının yol açtığı toz bulutu hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Görüş mesafesinin düştüğü ilçede arabalar toz içinde kaldı.