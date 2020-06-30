Çoklu baro teklifi Meclis'te

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, çoklu baro teklifine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi.

Özkan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-28 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM'ye sunduk.

-Baro yönetiminin yüzde 20 oyla belirlenmesi demokratik yapıya uymuyor. Barolarla ilgili düzenleme yapmak şart olmuştu.

-Üye sayısı 5 binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek.

-2 bin avukat sayısına ulaşıldığında yeni bir baro oluşturulabilecek.

-Her baro, Barolar Birliği'nde 3 delege ve 1 başkanla temsil edilecek.

-Üye sayısı 5 binden fazla olan illerde birden fazla baro olabilecek.

-Meclis'te verilecek karar avukatların sorunlarına çözüm sağlayacak.

-Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü aidatı, yarı oranında ödeyecek.

-Düzenlemeyle 2020 Ekim ayının ilk haftası baro organlarının seçimi, Aralık ayında da Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu yapılacak, seçimler barolar için 2 yılda, birlik için ise 4 yılda bir gerçekleştirilecek.

-Tüm farklı görüşleri masaya yatırarak bu düzenlemeyi hazırladık.