Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2021 yılı fındık alım fiyatlarını açıkladı. Fındığın özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayın yanı sıra temel geçim kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır" dedi.

"YÜKSEK RANDIMANLI FINDIĞA EN AZ 1 LİRA FAZLA ÖDEME"

Yüksek randımanlı fındık ve destek ödemelerine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Ayrıca çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz." dedi.

"DESTEKLERLE BİRLİKTE FİYAT 29,5 - 30 LİRAYA ÇIKIYOR"

Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor. Bu fiyatların ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2020 FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?