Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

GÜNDEM 08.09.2021, 20:29 08.09.2021, 20:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin öğretmen atanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla atama bekleyen öğretmenlere büyük bir müjde verdi.

Yüz yüze eğitimin start aldığı bu günlerde Cumhurbaşkanı 15 bin öğretmenin daha atamasının yapılacağını duyurdu.

"15 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ"

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini söyleyen Erdoğan paylaşımında "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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