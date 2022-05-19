Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik Buluşması'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Ankara'da gençlerle bir araya geldi.

Programda gençlere hitap Erdoğan, "Sevgili gençler, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Şartların zorluğuna aldanmayın, imkanların kıtlığına teslim olmayın" diyerek tavsiyelerde bulundu.

"Siz Fatih'in, Abdülhamit'in, Atatürk'ün ve Menderes'in varisisiniz"

"Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kaldırdık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gençlerimizle başardık. Gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık.

Siz Fatih'in, Abdülhamit'in, Atatürk'ün ve Menderes'in varisisiniz.

Gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla, Türkiye'nin üzerine kurulan tuzakları birer birer bozduk.

"Olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz"

Şimdi hedef Paris, Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla yolumuza devam edeceğiz. Olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz.

Yine bugün müjdeli bir haber aldık. Milli Boksörümüz Ayşe Çağırır'ı tebrik ediyorum. Yarın kadınlarda 4 finalistimiz yarışıyor, 4'te 4 yapar mıyız? Neden olmasın. Yine müjde bekliyoruz.

"Teknofest gençliği yetiştiriyoruz"

Evlatlarımızı kalıplara sokmaya çalışanlara inat, gençlerimiz üretimde sınır tanımıyor. Teknofest gençliği yetiştiriyoruz.

En büyük moral kaynağım, gençlerimizin yüzünde gördüğüm heyecan, umut ve kararlılık olmaktadır.

"Talep ve kontenjanı aynı seviyeye getirdik"

Üniversitelerde talep ile kontenjanı aynı seviyeye getirdik. Geldiğimizde 76 üniversite vardı, imdi 207 üniversitemiz var. Yurt kapasitemizi 183 binden 756 bine çıkardık. burs ve Kredi miktarını 45 liradan 850 liraya yükselttik."