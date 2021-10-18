Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İkili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık"

Türkiye-Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye gelmesine büyük önem veriyoruz. Angola ile görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri ele adlık. İkili ticaretimizi 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. Ülkemizin güçlü sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirlerimizin sayısı ciddi şekilde arttı.

G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmekte geç kalması üzücü. Karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adım attık.

İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz.

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