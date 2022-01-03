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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı ihracatımız 225 milyar doları aştı

"Büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2021 yılı toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 39,2 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

GÜNDEM 03.01.2022, 11:54 03.01.2022, 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı ihracatımız 225 milyar doları aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türk ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürüyor. İhracat rakamları hedeflerimize bağlılığımızın ve doğru yolda emin adımlarla ilerlediğimizin en somut nişaneleridir. 2023 yaklaşırken, Türkiye ekonomide kabuk değiştirmekte artık farklı bir lige çıkmaktadır. Elde ettiğimiz başarılarda büyümemize sağladığı katkılarla ihracatın çok ciddi yeri vardır.

Türk ekonomisinin Alperenleri olarak gördüğüm tüm ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Yine tarihi başarımızın gizli kahramanları olan emekçi kardeşlerimizi de kutluyor kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

İhracat rakamlarını açıklamadan önce, kısaca geçen seneye dair değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. İnsanlık olarak 2 yıldır son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelendirilen koronavirüs salgını ile mücadele ediyoruz. Maske ve tıbbi malzeme konusunda Avrupa ve dünyanın birçok yerinde yaşanan sıkıntıları hatırlıyoruz.

"Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık"

Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Ülkemizin salgın yönetimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. Türkiye dünyanın birçok ülkesinden farklı olarak devletin tüm kurumları arasındaki koordinasyonu en üst düzeyde tutmuş alınan kararlar hızlı şekilde uygulamaya geçilmiştir. Böylece sağlık hizmetlerinin yanında ekonomide ve kamu güvenliğinde de ciddi hiç bir zaafiyetle karşılaşmadık.

"Son iki yıla ait veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ifade ediyor"

Son iki yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını ispat ediyor. Küresel ticaret korumacı politikalar nedeniyle çeşitli aksaklıklara maruz kalmıştır. DSÖ verilerine göre küresel mal ticareti hacmi itibarıyla bizler burada hiçbir zaman yalnız kalmadık ve muhataplarımızı da yalnız bırakmadık. Attığımız adımlarda son iki yıla ait veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ifade ediyor.

Türkiye 2020 yılını büyüme ile kapatan iki ülkeden biri olmuştur. Küresel ekonominin yüzde 3,4 küçüldüğü bir dönemde biz yüzde 1,8 oranında büyüme kaydettik. 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde 22, üçüncü çeyreğinde 7,4 büyüyerek başarıyı perçinledik.

Yılın özellikle üçüncü çeyreğinde sergilediğimiz büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu görüyoruz. İhracat artışının büyümedeki yansımaları bilhassa sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, istihdam gibi göstergelerde daha net görülüyor. İmalat sanayi kapasite kullanım oranı ise salgın öncesi düzeyi aşarak aralık ayı itibarıyla yüzde 78,7 seviyesine çıkmıştır. Bu ivme istihdama da olumlu yansımış Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur.

Her kriz aynı zamanda beraberinde birçok fırsatı da getirir. Tarih boyunca küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler ekonomik bakımdan çok büyük sıçramaları yakalamayı başardılar.

İhracatta rekor kırıldı

Geçtiğimiz yılın 3. çeyreği itibarıyla ülkemizin küresel ihracattan aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıkmıştır. İhracatımız, tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli program hedeflerinin de ötesine geçmiştir. Şimdi burada büyük bir gurur ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2021 yılı toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 39,2 artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Hamdolsun bu bir rekordur. Bundan 19 yıl önce nerede başladık 36 milyar dolardan devraldığımız ihracatı 2021 yılında 6 kattan fazla artırarak 225 milyar 368 milyon dolara çıkarmış olmaktan sizlerle beraber mutluyuz. 

İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerlerine ulaştık. En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. En fazla ihracat artışımız ABD'ye gerçekleşti. Türkiye bunu da başardı. Bu rakamlarla Türkiye, dünya ticaretinde söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir.

Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı her geçen gün artıyor. 2021 yılı itibarıyla 205 ülke ve bölgeye ihracat işlemlerimizi milli paramız ile gerçekleştirdik. Türk lirası ile yaptığımız dış ticaret hacmi 183 milyar liraya ulaşmıştır. Mal ticaretindeki güçlü performansı hizmet ticareti hiracatımıza müspet yansıdığını görüyoruz.

Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran kıymetli ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracatımızın milletimize ve sizlere tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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