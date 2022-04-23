Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde düzenlenen 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde konuştu.

"Çocuklar korkunun pençesinde değil, huzurla uyumalıdır. 23 Nisan'ın çocuklarımıza armağan edilmesinin arkasında işte bu hayal vardı. Dünyayı çocuklara verdiğimiz gün daha vicdanlı, sevecen olacağını göreceğiz. Ailenize, arkadaşlarınıza, okulunuza sıkı sıkıya sahip çıkın. En iyi öğretici hayattır, hayatla bağınızı asla koparmayın. Derslerinizin dışında spordan müziğe kendinizi mutlu edeceğiniz bir alanda mutlaka çalışın."