Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rakamlar doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor"

Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken biz büyümeye gittik. Büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimizi gösteriyor. Birileri ülkemiz, hangi güzel haberle sevinirse sevinsin felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Onlar konuşur, biz çözüm üretiriz.

Dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Salgın başladığından beri, enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları, gerekirse sübvanse ederek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu ortadadır.

3600 ek gösterge

Memurlarımız da işçilerimiz de toplu sözleşmeden memnun. 3600 ek gösterge, önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz. 3600 ek göstergeyi 2022 sonuna kadar çözeceğiz.

"Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz"

Her türlü desteği çiftçimize verdik, veriyoruz. Enflasyonun yüzde 20'nin altında olduğu dönemde yüzde 30'lar düzeyindeki artışlarla, çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu ortaya koyduk.

2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi başaracağız.

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