Cumhurbaşkanı Erdoğan: 552 Türk vatandaşının Afganistan'dan tahliyesi sağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir"

Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz.

"Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı"

Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık. Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır.

"Merkel ve Putin ile görüşmelerimiz olacak"

(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz. Bu hafta sonuna kadar Merkel'le, hafta sonu Putin'le görüşmemiz söz konusu.

"Şimdiye kadar toplam 552 kişiyi tahliye ettik"

Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz. Afganistan'dan şimdiye kadar toplam 552 kişiyi tahliye ettik.

"Çok kısa zamanda BAE, ülkemizde ciddi yatırımlara girecek"

Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ülkemizde ciddi yatırımlara girecek.

(Düzensiz göçle mücadele) İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı.

(Kılıçdaroğlu'nun ABD'yle göçmen kabulü anlaşması iddiası) Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Bu adam yalancı, bugüne kadar doğru bir sözü var mı, yok.

"Afet bölgelerine 73 milyon lira ödenek gönderildi"

Batı Karadeniz'e daha önce görülmemiş yağış düştü. Kara ulaşımının kesik olduğu yerlerde helikopterlerle tahliye gerçekleşti. Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi. Bölgede evleri yıkılanlara yeni konutlar yapılacak.

"Sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gereken adımları atacağız"

Yalan terörünün Türkiye'de mimarı Bay Kemal'dir. İşi gücü yalan terörüdür. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı muhalefetin başını çektiği sosyal medya terörüne, yalan rüzgarına karşı dikkatli olmaya davet ediyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyaya yönelik denetim konusunda gereken adımları atacağız.

Milletimin karşısında 3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak bulunuyorum. Bir sıkıntı olsaydı herhalde kendimizi böyle bir riske sokmazdık