Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek tweet'leri 2 milyonu aştı
Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için #ErdoğanınYanındayız başlığıyla atılan tweet'lerin sayısı 2 milyonu geçti.
Sosyal medya platformu Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için #ErdoğanınYanındayız etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başladı.
Kimi kullanıcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafını paylaştı kimi kullanıcıları ise etiketle birlikte Erdoğan'ın bir sözünü paylaştı.
Sosyal medyadaki akıma hükümetten isimler da katıldı.
Bakanlar ve milletvekilleri de paylaşımlar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan tweet'lere, yine Twitter hesabından cevap verdi.
#ErdoğanınYanındayız etiketiyle yapılan paylaşımların sayısı 2 milyon sınırını geçti.
"MÜCADELEMİZDE YANIMIZDA YER ALAN HERKESE YÜREĞİMİZ ARDINA KADAR AÇIK"
Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Türkiye’yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık!
Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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