Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Eylül'de bir kez daha liderlerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya katılmak üzere yarın New York'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'da yapacağı konuşmada bir kez daha dünyadaki adaletsizliğe vurgu yapması bekleniyor.

Göçmen krizi büyüyor

Türkiye, sığınmacılara yardım eli uzatırken bu konuda dünyanın gelişmiş ülkelerinden destek görmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilmesiyle ortaya çıkan tablo da yeni riskler doğuruyor.

Dünyadaki göç dalgalarını önümüzdeki yıllarda bir başka etkenin daha artırması bekleniyor. Küresel iklim krizi derinleşiyor. Milyonarca insanın gıdaya ve temiz suya ulaşımı zorlaşıyor. Bu da iklim göçlerine sebep oluyor.

Dünya liderleri işte böyle bir gündemle New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılacak.

Türkevi'nin açılışı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca pazartesi günü Birleşmiş Milletler'in karşısında inşa edilen 36 katlı Türkevi'nin açılışına iştirak edecek.