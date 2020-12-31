Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız destek paketlerin toplam büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu." dedi.

GÜNDEM 31.12.2020, 15:08 31.12.2020, 16:41

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. 

Erdoğan, 2020 yılının geride kaldığını, yeni ümitler ve beklentilerle 2021 yılına girildiğini belirterek yeni miladi yılın tüm insanlar için hayırlara vesile olmasını niyaz etti.

Geride bırakılan 2020'nin, koronavirüs salgını başta olmak üzere pek çok zorlukla sınanılan bir yıl olduğuna işaret eden Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altında alan Kovid-19 virüsünün, son bir asrın en büyük sağlık krizi olarak tarihe geçtiğini kaydetti. 

Salgınla beraber maskeden solunum cihazına, sarf malzemelerinden ilaca kadar üretime dayalı her konuda dünyada çok ciddi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının en kritik evresini, güçlü sağlık altyapısı ve vakitlice aldıkları tedbirler sayesinde en az zararla atlatmayı başardıklarını bildirdi.

Erdoğan, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı ve 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordusuyla süreci başarıyla yönettiklerini dile getirerek çok kısa sürede inşasını tamamlayıp hizmete sundukları 1008'er yataklık iki acil durum hastanesiyle bu alanda yeni bir çığır açtıklarını ifade etti.

"Her türlü hizmeti insanımıza ücretsiz sunduk"

Aynı dönemde toplamda 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 10 ek hizmet binasını açarak sağlık altyapısını tahkim ettiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Sosyal güvenlik sistemimizin kuşatıcılığı sayesinde vatandaşlarımız, kimi yerlerde olduğu gibi, çok ciddi tedavi faturalarıyla karşı karşıya kalmadı. Testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar salgınla mücadele için gereken her türlü hizmeti insanımıza ücretsiz sunduk. Bunun yanında salgının yol açtığı ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla pek çok destek ve yardım paketini devreye aldık. Zor günlerinde esnafımızı, çiftçimizi, üreticimizi, sanayicimizi, tüccarımızı; velhasıl Türkiye’nin büyümesi, güçlenmesi için ter döken, emek veren hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Sosyal koruma kalkanı çerçevesinde milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı. Bugüne kadar açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10'unu buldu."

Türkiye sınırları içeresinde tüm bu çalışmaları başarıyla yürütürken, yurt dışındaki vatandaşları da ihmal etmediklerini belirten Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirerek, 141 ülkeden 100 binden fazla vatandaşı ailelerine kavuşturduklarını bildirdi. 

Yaşadıkları yerlerde tedavi imkanı bulamayan 233 vatandaşı da ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" tavsiyesine uyarak 156 ülkeye ve 11 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteği yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgınının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki ve geliştirilmesi çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz. Yurt dışında geliştirilen aşılardan ilk partiler ülkemize gelmeye başladı. Test işlemlerinden sonra, inşallah kısa sürede bunları hizmete sunacağız. Salgın ortadan kalkana kadar, 'tamam' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe tedbirlerine uymamız büyük önem arz ediyor. 83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek Allah'ın izni ve inayetiyle bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

"Güzel haberler almayı ümit ediyoruz"

Kur'an-ı Kerim'in, "Her zorlukla beraber bir kolaylığın" olduğunu müjdelediğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Nitekim koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu sancılı günlerde, millet olarak Rabb'imizin birçok müjdesine mazhar olduk. Uzun bir hasretin ardından Ayasofya'yı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vasiyetine uygun şekilde, 24 Temmuz Cuma günü dualar, niyazlar ve gözyaşları eşliğinde asli kimliğine kavuşturmanın bahtiyarlığını yaşadık. Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla Türkiye, sadece on yıllardır süren bir garabeti ortadan kaldırmamış, aynı zamanda iradesine vurulan bir zincirden de kurtulmuştur. Sümela Manastırı örneğinde olduğu gibi attığımız kimi adımlarla da ülkemizin dini özgürlüklerle ilgili hiçbir sorununun olmadığını tüm dünyaya gösterdik. Rabb'ime, bizlere üstat Necip Fazıl'ın ifadesiyle 'Ayasofya'yı aziz bir kitap gibi açma' şerefini bahşettiği için sonsuz hamdediyorum. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

"Bir başka sevindirici gelişme haberini Karadeniz'den aldık"

Bir başka sevindirici gelişmenin haberini Karadeniz'den aldıklarını belirten Erdoğan, "Karadeniz'de, 405 milyar metreküplük rezerviyle tarihimizin en büyük doğalgaz kaynağını keşfettik. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj çalışmalarından da inşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı. 

Libya ve Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferlerin, 2020'deki diğer sevindirici gelişmeler arasında olduğunu söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meşru Hükümetin davetine icabetle Libyalı kardeşlerimize sağladığımız destek, Libya'da emperyalist hevesleri kursaklarda bırakmıştır. Trablus'u darbecilerin eline düşmekten kurtararak bu ülkede siyasi çözüm sürecinin de önünü açtık. Dağlık Karabağ ve işgal altındaki Azerbaycan toprakları, ülkemizin maddi manevi desteği sayesinde, hamdolsun 30 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Türkiye olarak, Karabağ'daki gelişmeleri yakından takip ediyor, attıkları her adımda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Buradan bir kez daha ülkeleri, toprakları, bağımsızlıkları için kahramanca mücadele eden Libyalı ve Azerbaycanlı şehitleri rahmetle yad ediyorum. Dağlık Karabağ zaferinin milletimize, Türk dünyasına ve tüm Azerbaycan Türklerine hayırlı olmasını diliyorum."

"2020'yi önemli çalışmalarla ve hizmetlerle değerlendirmeye çalıştık"

Koronavirüs salgınının dünya genelinde yol açtığı kısıtlamalara rağmen, 2020'yi Türkiye'ye ve millete hizmet yolunda, önemli programlarla, çalışmalarla ve hizmetlerle değerlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, yurt içinde 18 ayrı ile 25 ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Yurt dışında da 12 ayrı ülkeye 14 ziyaret gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, tüm bunların yanında Ankara ve İstanbul'da pek çok programa katıldıklarını, toplantı ve görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Video konferans vasıtasıyla G20 Zirvesi'nden, Başkanlığını Volkan Bozkır'ın yaptığı Birleşmiş Milletler 75'inci Genel Kurul görüşmelerine kadar birçok uluslararası toplantıya da iştirak ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Katıldığımız tüm toplantılarda ülkemizin çıkarlarını savunmanın yanında Batı'da yükselen İslam düşmanlığını da gündeme getirdik." dedi. 

"Reform hazırlıkları içindeyiz"

Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri bu dönemde de sunmayı sürdürdüklerine vurgu yapan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Savunma sanayisinden kültür ve sanata, tarımdan dış ticarete, ulaşımdan enerjiye birçok yatırımı ülkemize kazandırmanın heyecanını yaşadık. Ülkemizin maruz kaldığı tabii afetlerde devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Hem enkazın kaldırılması hem zararların telafisi hususunda en küçük bir eksikliğe, haksızlığa, gecikmeye mahal vermedik. Üçüncü çeyrekte elde ettiğimiz yüzde 6,7'lik büyüme oranını, hem bu çabalarımızın hem ülkemizin bu süreçteki başarısının hem de yeni dönemdeki güçlü potansiyelinin bir işareti olarak görüyoruz. Ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. İnşallah yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız. Ülkemize ve milletimize hizmet yolunda engel tanımadık, tanımıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yıldır olduğu gibi 2021'de de "Aşkınan çalışan yorulmaz" inancıyla çalışmaya, koşturmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle salgın, deprem, çığ ve sel felaketi başta olmak üzere geride bıraktığımız dönemde dar-ı bekaya uğurladığımız kardeşlerimizi, vatanımızın bekası için gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Yeni yılın ülkemize, bölgemize ve dünyamıza güvenlik, huzur, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum. Hepinize bir kez daha selamlarımı, saygılarımı sunuyorum."

#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanı Erdoğan
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