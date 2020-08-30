Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adeta felç olmuş savunma sanayimizi yeniden ayağa kaldırdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ROKETSAN uzay sistemleri ve ileri teknolojiler araştırma merkezi açılışında "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini buradan vermek istiyorum" dedi.

GÜNDEM 30.08.2020, 16:24 30.08.2020, 19:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır'' dedi.

Erdoğan ayrıca ''Özellikle kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarik edilmesine asla razı değiliz. Bu konuda sektörümüzden azami hassasiyet bekliyorum'' ifadelerini de kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

30 Ağustos bir milletin bağımsızlığı ve şerefi için neleri göze alabileceğini an açık ispatıdır. Malazgirt’e ne kadar samimiyetle sahip çıkıyorsak 30 Ağustos’a da aynı samimiyetle heyecanla sahip çıkıyoruz.

Malazgirt ne kadar bizimse İstanbul’un Fethi ne kadar bizimse Çanakkale de Dumlupınar da Sakarya da bizimdir. Bu zaferlerin hepsi şehitlerimizin kanlarıyla bu topraklara vurduğumuz birer mühürdür.

Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar tarihimizin bir bölümünün arkasına saklanarak diğerlerini kötüleyenler Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini anlatmak için başkalarına kin kusanlar bu ülkeyle bağını koparmış zavallılardır.

Zaferler bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye bir kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz.

İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler, gereken cevabı yine milletimizden alacaktır.

AZAMİ HASSASİYET BEKLİYORUM

Nuri Demirağ’ın Kayseri’de kurduğu uçak fabrikası savunma sanayimizin öncüleri olarak halen hafızalardadır, tüm bu kritik düşünceler dönemin vizyonsuz idarecileri tarafından sabote edilmiştir. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının özellikle kapısına 1950 yılında kilit vuranlarla bugün bizi savunma sanayinden attığımız adımlardan dolayı eleştirenler aynı sığ zihniyetin mensuplarıdır. Sakarya’daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar bu ülkeyi 2002 yılına kadar yurt dışına %70 bağımlı hale getirenlerdir.

Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışında tedarik edilmesine asla razı değiliz. Bu konuda sektörümüzden azami hassasiyet bekliyorum. İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biriyiz. Sınır ötesi operasyonları başarıyla gerçekleştiriyoruz. 

YIL SONUNDA TSK ENVANTERİNDE

Atmaca'ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor. Belirlenen bir hedefe gönderilen Atmaca asla radarda tespit edilemiyor. Hedef hareket etse de hedefini bulup imha ediyor. Ordumuzun göz bebeği Atmaca'yı yıl sonunda TSK envanterine katacağız. Birçok ülke satın almak için bizimle görüşüyor. Mikro uydu fırlatma projesi en kritik çalışmalar arsında yer alıyor. Bu proje ile 100 kg ve altındaki mikro uydularımızı alçak dünya yörüngesine yerleştirebileceğiz.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERLE UZAY LİGİNDEYİZ

Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak. Milli teknolojilerle fırlattığımız ilk yerli roketimiz 130 km sınırına çıkarak uzay sınırı kabul edilen 100 km sınırını aştı. Böylece Türkiye kendi teknolojileriyle uzaya ilk adımını attı.
Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz.

“Mikro Uydu Fırlatma Projesi” merkezin yürüttüğü en kritik çalışmalar arasında yer alıyor. Yerli uydumuz uzaya fırlatıldığında savaş ve barış zamanında ülkemize güvenli bilgi akışı sağlayacak.

İLK DENEMELER BAŞLIYOR

Artık yerli ve milli teknolojilerle uzay ligindeyiz. Hibrit yakıtlı roket modelleri geliştirmeye de devam ediyoruz.

Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum. Türkiye’yi savunma sanayinde bir üst lige taşıyan tüm projelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Bayraktar TB2 SİHA'nın lazer işaretlemesini yaptığı hedef, lazer güdümlü 230 milimetre füze sistemi tarafından vuruldu. Bu yeni gelişme bilhassa cephedeki askerlerimizin gücüne güç katacak.

Denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar görev üstlenen ROKETSAN’ımızı şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatmak ve daha ileriye taşımak için emek veren ter döken herkese teşekkür ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #ROKETSAN uzay sistemleri ve ileri teknolojiler araştırma merkezi açılışı
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