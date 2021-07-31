Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinden açıkladı

Bugün Kahramanmaraş'ta bir dizi programa katılması öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programlarını iptal etti.

Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Atatürk Havalimanı'na giden Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya hareket etti.

Afet bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti;

"SGK primleri, esnaf kredileri, tarım ve ziraat borçları ertelenecek"

Yangından etkilenen bölgelerde acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon lira ödenek gönderilmiştir. Yanan ve hasar gören evlere ayrıca kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak.

Genel hayata etkili afet bölgesinde vergiler ertelecek. SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri ertelenecek. Tarım ve ziraat borçları ertelenecek.

Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. 1 yıl içerisinde hedef tüm afet bölgesindeki evler yöresel mimariye uygun şekilde ahırı ile deposu ile tamamlanacak.

Tüm şu andaki yangın söndürme faaliyetlerini çok geniş bir ekiple yürütüyoruz. Yaklaşık 3 gündür maruz kaldığımız yangın felaketinden dolayı özellikle tekrar Manavgat halkına özellikle geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum.

Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla yangının söndürülmesi hasarın tanzimi, hazar gören yerlerin yeniden ihyası için çalışmaktadır.

Yanan her yeri daha fazlasıyla ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir. Böyle dönemler ülke ve millet olarak birliğe, beraberliğe, kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardır.

Hamdolsun yangınların çoğu kontrol altına alınmıştır. Sadece son 3 gündeki yangınlar için 4 bin personel 6 uçak, 45 helikopter, 660 arazöz, 65 iş makinası, 110 itfaiye aracı görev yapmıştır. son attığımız adımlarla bu 6 uçak 13 uçağa çıkarılmıştır.

Bunlar da bazıları anfibiktir bazıları da yüklü tankerlerdir. Ormanlarımızın yüzde 85'i yangına karşı hassas bölgelerde yer aldığı için bu mücadeleyi de hassas bir şekilde yürütmek zorundayız.

"Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz"

Uçak konusundaki sıkıntıların nedeni THK'nın teknolojisini yenileyememiş olmasıdır. Ayrıca son yangınlarda çok işimize yarayan anfibik uçaklar ile gelişmiş helikopterlerimiz sayesinde yangınla mücadelede filomuzdaki zaafiyeti ortadan kaldırmaya çalıştık.

İHA'lar yangınların tespiti ve büyümeden kontrol altına alınması için bize imkan tanımıştır. İHA'lar sayesinde geçtiğimiz yıl 234 yangını büyümeden söndürmüştük. Orman yangınları ile mücadele filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz.

Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden, tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir.

Bu siyaset konusu yapılacak bir mesele değildir. Sosyal medyada dolaşıma sokulan hurda araç gereç görüntüleri üzerinden yürütülen bozgunculuk faaliyetlerine kimse itibar etmemelidir.

Gün dayanışma ve el birliği ile afetlerin üstesinden gelme günüdür. Sabotaj şüpheleri herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. İlgili kurumlarımız buraları inceleyerek sonucu açıklayacaktır.

Yangın bölgesine ulaşan Erdoğan'a, Afet Koordinasyon Merkezi ve Manavgat Gençlik Merkezi'nde brifing verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Marmaris'e hareket edecek.

Yangınlarla mücadele aralıksız sürüyor

Öte yandan 5 ilde yangınla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 88 orman yangınının kontrol altına alındığını, 10 yangına müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

Pakdemirli'nin Twitter'dan yaptığı bilgilendirmeye göre, devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası ve 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediliyor.

Bakan Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." dedi.

Adana'da 20 yangından 19'u söndürüldü, 1 yangına müdahale sürüyor.

Bölgede çıkan yangınlara 375 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 76 arazöz, 9 itfaiye aracı, 9 iş makinası ve 1 ekskavatör ile müdahale edildi.

Meydana gelen yangından 10 kişi etkilendi, 8 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Toplam 3 bin 322 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Kozan Kızlarsekisi mevkiinde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Türk Kızılay tarafından bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde bin kişiye kumanya dağıtımı yapılıyor.

Osmaniye'deki yangına müdahale ediliyor.

Osmaniye'nin Kırmacılı köyü mevkii ve Karacalar mevkiinde önceki gün iki ayrı orman yangını meydana geldi. Yangınlara 528 personel, 4 helikopter, 79 arazöz, 32 su tankeri, 21 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır ve 24 arazi aracı ile müdahale edildi.

Karacalar mevkiindeki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kırmacılı köyünde yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Karatepe köyü ve Çakıcılar, Sarıdüz, Talipler, Sağlamerler, Hasancık, Dikenli, Aslantaş, Cığcık, Alaybeyler mahallelerinden toplam 295 hane tahliye edildi.

Kırmacılı köyünde bulunan evler ile Ürün ve Dombullu yaylaları tahliye edildi. Yangınlardan etkilenen vatandaşlar için Osmaniye KYK Karaoğlan Yurdu tahsis edildi. Aslantaş Gençlik Kampı’nda bulunan 173 öğrenci, yangının yaklaşması nedeniyle tahliye edilerek Kadirli KYK Yurduna yerleştirildi.

Antalya'da 3 yangına ekipleri müdahalesi devam ediyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Yangınlara 960 personel, 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 201 arazöz, 30 iş makinası ve 30 su ikmal aracı ile müdahale edildi.

Yangından 13 mahalle yoğun olarak etkilendi ve tahliye edildi. 22 mahalle ise kısmi olarak etkilendi.

Yangından etkilenen 73 kişinin tedavileri devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

73 afetzede Manavgat merkezde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.

Manavgat'ta yangının yayılması nedeniyle bir mahalle daha boşaltıldı

Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mersin'de 3, Muğla'da 2 yangının söndürülmesi için ekipler canla başla çalışıyor.

Yangından 34 kişi etkilendi, 19 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Yangın nedeni ile Aydıncık ilçesi Duruhan, Yenikaş, Karaseki ve Karadere mahalleleri ile Silifke ilçesi İmamuşağı, Yeşilovacık, Işıklı, Hırmanlı mahallelerinden toplam 3 bin 466 hane, 6 bin 386 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı. Kızılay ihtiyaçların karşılanması için bölgede.

AFAD'dan yardımlarla ilgili açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, orman yangınlarının yaşandığı illere gönderilmek istenen yardımların AFAD koordinasyonunda yapılanmasının önemli olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınları sonrasında yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve kuruluşlarımızın yoğun istek ve hassasiyetini takdirle karşılıyoruz.

Bununla birlikte yardımların toplanması ve dağıtılması sürecinde kargaşaya mahal vermemek, yardımların, ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koordineli ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla yardımların AFAD koordinasyonunda yapılmasının önemini hatırlatırız."

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde önceki gün meydana gelen yangına 335 personel, 2 helikopter ve 90 arazöz ile müdahale ediliyor.