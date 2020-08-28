Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası cemaate seslenerek koronavirüse karşı önlem uyarısında bulundu. Erdoğan, ''Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz'' dedi. Öte yandan pazartesi günü, sel felaketi yaşayan Giresun'da olacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazına kıldı.
Cuma namazının ardından camideki cemaate seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız bu kurallara uyarsak çok hayırlı olacaktır. Lütfen, uyarılara dikkat edersek çok çok isabetli, hayırlı olcaktır. Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki bu yatan kardeşlerimiz bunlar bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı'' dedi.
''HER GEÇEN GÜN İYİYE GİDİYORUZ''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlikte tedbir almalıyınız vurgusunda bir kez daha bulunarak sözlerine şunları da ekledi:
''Dünya da da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz. Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi bir konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz''
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFET BÖLGESİ'NE GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, ''Giresun birçok ilçesiyle büyük felaket yaşadı. Pazartesi Giresun'da olacağım.Bütün mesele en az hasarla vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek" açıklamasında bulundu.
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