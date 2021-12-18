Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalı gençlerle buluştu
Millet Kütüphanesi'nde Afrikalı gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okuyan Çadlı öğrenciyi tebrik etti.
GÜNDEM 18.12.2021, 09:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle Afrikalı gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir buluşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından buluşmayla ilgili bir mesaj paylaşarak, "Ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin fahri temsilcileri olacak bu gençlerimizin samimiyetinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" dedi.
ÇADLI ÖĞRENCİ, MEHMET AKİF ERSOY'UN ŞİİRİNİ OKUDU
Buluşmada, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Çadlı Ömer Yahya, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam" şiirini okudu.
"MAŞALLAH BENDEN İYİ OKUYORSUN"
Şiiri alkışlayan Erdoğan, öğrenciye, "Maşallah benden iyi okuyorsun bu şiiri, ben bu şiirle birincilik almıştım" dedi.
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