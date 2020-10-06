Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Doğu Akdeniz, Libya ve Azerbaycan-Ermenistan meselesi ele alındı

Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya’daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti.

Türkiye’nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"BM kararları uygulanmalı ve uluslararası hukukun gereği yerine getirilmeli"

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun kalıcı bir şekilde çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.