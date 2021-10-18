Cumhurbaşkanı Erdoğan: Angola'ya savunma sanayii konusunda her türlü desteği vermeye hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Özellikle savunma sanayi ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. Afrika ile ilişkilerimizde, Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması gibi her alanda bütüncül şekilde ele alıyoruz.

500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Altyapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması konusunda bakanlarımızın temasta olmaları da malumunuzdur. Geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlılığımızın neticesidir.

Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar da insan ve ürün hareketliliğini artıracaktır. Vize serbestisi konusunda süratle bu adımı atmamızda engel yoktur.

"3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağız"

Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede işbirliğine hazırdır. Şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın ziyaretleri devam ettirmeleri, THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır. İstanbul ile Luanda arası 7 buçuk saat, bu işin ne kadar kolaylaştığını da gösteriyor. Tüm Angola makamlarına teşekkür ediyorum.

21-22 Ekim’de 3. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumunu gerçekleştireceğiz. Ardından da yine İstanbul’da 17-18 Aralık’ta 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesine ev sahipliği yapacağız.

Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz. İHA ve SİHA'larla ilgili talepleri olmuştu, bugün de gündeme geldi. Bu konuları görüşelim demiştik. Aynı zamanda zırhlı taşıyıcılarla ilgili görüştük. Savunma Bakanlarımız görüşecek, ona göre adımlar atılacak.