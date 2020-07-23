Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor." dedi.
GÜNDEM 23.07.2020, 11:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ üyeleriyle ziyaretinde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.
Erdoğan, defteri şunları yazdı:
"Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den terörle mücadelede elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü, ordumuzun yeteneklerini ortaya koyuyor.
Yüksek disiplini, caydırıcılığı, üstün kabiliyetleriyle TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor."
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