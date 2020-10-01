Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin AYM açıklamasıyla ilgili, "AYM ile ilgili yeni bir adım atılırsa buna katılırım" dedi.
GÜNDEM 01.10.2020, 16:06 01.10.2020, 16:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, idam tartışmalarıyla ilgili, "Meclis idamla ilgili olumlu karar verdiğinde onama makamı olarak ben de bunu onaylarım" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi (AYM) ile ilgili açıklamaları için de, "Parlamento bu konuda AYM ile ilgili yeni bir adım atarsa ben de seve seve buna katılırım" yorumunu yaptı.
HDP'li milletvekillerin TBMM'deki yeni yasama dönemine katılmamasının sorulmasına üzerine Erdoğan, "HDP varlığı ve yokluğu arası fark yok. Yerleri ya dağ ya sokaklardı" yanıtını verdi.
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