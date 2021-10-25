Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle yarın Azerbaycan'a günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

GÜNDEM 25.10.2021, 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gidiyor…

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Vatan Muharebesi neticesinde işgalden kurtarılan Fuzuli'deki Uluslararası Havalimanının açılışını yapacak.

AKILLI TARIM KAMPÜSÜ'NÜN TEMELİ ATILACAK

Bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir de konuşma yapacak.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ MASAYA YATIRILACAK

Ziyarette Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

ULUSLARARASI GELİŞMELER DE İKİ LİDERİN GÜNDEMİNDE

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

SON BİR YILDA 3'ÜNCÜ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce 9 Aralık 2020 ve 15 Haziran 2021'de Azerbaycan'a resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #Azerbaycan #AksuTV #AksuTVHaber
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