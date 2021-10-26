Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ilk havalimanı olan Füzuli Uluslararası Havalimanı'na indi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı oldu.



Erdoğan ve Aliyev kurdele kesimi ile birlikte havalimanının açılışını gerçekleştirdi.

Sembolik anahtar verildi

Akabinde yerel kıyafetli kadınlar tarafından iki lidere günün anısına, havalimanının sembolik anahtarları hediye olarak takdim edildi. Anahtarların bir yüzünde "Füzuli Uluslararası Havalimanı" diğer yüzünde ise "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı yer aldı.

Erdoğan, Aliyev'in refakatiyle havalimanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Azerbaycan'a gitti.

Akıllı Tarım Kampüsü'nün temeli atılacak

Erdoğan, bölgede yapılan kara yolunun ve Zengilan'da Türkiye'nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü'nün temel atma törenlerine iştirak edecek.

İki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Erdoğan ve Aliyev görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.